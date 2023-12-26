В Киеве объяснили появление в городе блокпостов

Блокпосты на улицах Киева развернули для проведения учений. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в Telegram -канале ведомства.

По словам чиновника, учения по безопасности будут проводиться во взаимодействии с патрульной и национальной полицией, а также группировкой сил и средств обороны города. Они пройдут в разных районах украинской столицы с 25 по 28 декабря.