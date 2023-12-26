Иран обещал ответить на убийство Израилем советника КСИР
Иран расценивает действия Израиля, в результате которых погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави, как террористический акт. Как сообщает пресс-служба МИД республики в Telegram-канале, представитель ведомства Насер Канаани заявил, что Тегеран оставляет за собой право принять ответные меры.
Напомним, что 25 декабря иранское госагентство Tasnim сообщило, что советник погиб при атаке Израиля по окрестностям сирийского Дамаска. По словам посла Ирана в Дамаске Хосейна Акбари, израильские войска нанесли удар по дому, в котором жил Мусави, тремя ракетами.
В МИД Ирана подчеркнули, что Канаани решительно осудил террористический акт, назвав смерть Мусави мученической. Действия Тель-Авива он назвал «трусливыми», отметив, что Тегеран примет ответные меры «в подходящее время и в подходящем месте».