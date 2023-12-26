Иран обещал ответить на убийство Израилем советника КСИР

Иран расценивает действия Израиля, в результате которых погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави, как террористический акт. Как сообщает пресс-служба МИД республики в Telegram-канале, представитель ведомства Насер Канаани заявил, что Тегеран оставляет за собой право принять ответные меры.

Иран обещал ответить на убийство Израилем советника КСИР
© Zuma/TACC

Напомним, что 25 декабря иранское госагентство Tasnim сообщило, что советник погиб при атаке Израиля по окрестностям сирийского Дамаска. По словам посла Ирана в Дамаске Хосейна Акбари, израильские войска нанесли удар по дому, в котором жил Мусави, тремя ракетами.

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В МИД Ирана подчеркнули, что Канаани решительно осудил террористический акт, назвав смерть Мусави мученической. Действия Тель-Авива он назвал «трусливыми», отметив, что Тегеран примет ответные меры «в подходящее время и в подходящем месте».

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