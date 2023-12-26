Украинского военного заочно приговорили к 28 годам за обстрел жилых домов

В Донецкой народной республике (ДНР) Верховный суд заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего солдата Михаила Изотова . Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военного признали виновным по статьям 105 («Убийство»), 30, 105 («Покушение на убийство»), 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

По версии следствия, с 24 февраля по 10 марта 2022 года Изотов в составе одной из батарей выполнял приказ командования и обстреливал жилой массив из 122-мм и 152-мм самоходных артиллерийских установок. В результате его действий 17-летний мирный житель погиб, а мирная жительница получила контузию. Обстрелы повредили и уничтожили 42 дома и два гражданских транспортных средства.