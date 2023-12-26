В Феодосии в результате террористической атаки ВСУ погиб один человек и двое получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Российская газета

«Повреждения получили шесть зданий – в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — заявил Аксенов. Газета.Ru

О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Lenta.ru