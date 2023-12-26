Марьинка исчезла из сводки Генштаба ВСУ
Марьинка исчезла из сводки Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает «РГ», на это обратили внимание украинские СМИ.
Обычно в утренних сводках генштаб писал об «отраженных атаках» в Марьинке. Однако в новой сводке она не упоминается — речь идет лишь о Марьинском направлении. При этом в тексте упоминается следующий населенный пункт на этом направлении — Новомихайловка.
Напомним, что в понедельник, 25 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Марьинка перешла под контроль российских войск. Он отметил, что взломать укрепрайон удалось благодаря решительным действиям военнослужащих ВС РФ.
Путин назвал взятие Марьинки успехом, подчеркнув, что это открывает возможность российским войскам выйти на более широкий оперативный простор в зоне военных действий.