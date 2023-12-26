Марьинка исчезла из сводки Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает «РГ», на это обратили внимание украинские СМИ.

Обычно в утренних сводках генштаб писал об «отраженных атаках» в Марьинке. Однако в новой сводке она не упоминается — речь идет лишь о Марьинском направлении. При этом в тексте упоминается следующий населенный пункт на этом направлении — Новомихайловка.

Напомним, что в понедельник, 25 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Марьинка перешла под контроль российских войск. Он отметил, что взломать укрепрайон удалось благодаря решительным действиям военнослужащих ВС РФ.