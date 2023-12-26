ВМС Великобритании заявили об инциденте у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило сообщение об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда. На официальной странице в соцсети X управление рассказало, что проводит расследование.

Неуточненный инцидент случился примерно в 50 морских милях (92,6 км) к западу от Ходейды. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности.

Напомним, что ранее правящее на севере Йемена хуситское движение «Ансар Алла», которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о планах атаковать корабли, которые имеют отношение к Израилю или направляются в его порты. Они призвали другие страны отозвать с них экипажи и не приближаться к ним в море.