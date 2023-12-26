ВМС Великобритании заявили об инциденте у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что получило сообщение об инциденте у берегов йеменского порта Ходейда. На официальной странице в соцсети X управление рассказало, что проводит расследование.
Неуточненный инцидент случился примерно в 50 морских милях (92,6 км) к западу от Ходейды. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать управлению о любой подозрительной активности.
Напомним, что ранее правящее на севере Йемена хуситское движение «Ансар Алла», которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о планах атаковать корабли, которые имеют отношение к Израилю или направляются в его порты. Они призвали другие страны отозвать с них экипажи и не приближаться к ним в море.
США в ответ на участившиеся атаки хуситов собираются вместе с еще десятью странами начать операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это «Ансар Алла» заявили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран совместной с США коалиции.