Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены

В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены, также повреждена инфраструктура, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.

В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.