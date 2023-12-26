Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены
В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены, также повреждена инфраструктура, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.
Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.
В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.
По словам Аксенова, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.
Деловая газета "Взгляд": главные новости