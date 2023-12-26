Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии после атак ВСУ

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии в ходе отражения ночного удара ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что при атаке украинские военные применили управляемые ракеты. Средствами противовоздушной обороны удалось обезвредить два украинских Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области, которые выпускали указанные ракеты, передает данные Минобороны РИА Новости.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в этот же день сообщил о вражеской атаке ВСУ в районе Феодосии. По его словам, пожар в пострадавшем от ударов порту удалось локализовать.

16 декабря средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Крымом. За несколько часов ВС РФ смогли отразить 32 атаки со стороны Украины на территорию Крыма.