Жителей ближайших к атакованному порту в Феодосии домов эвакуировали

Свыше 350 жителей домов, ближайших к атакованному порту в Феодосии, были эвакуированы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как утверждает издание, людей доставили в два пункта временного размещения, организованных в местных школах.

В нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах оказались разбиты витрины. Кроме того, атака затронула местный вокзал — властям Феодосии пришлось изменить расписание поездов и электричек.

26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Феодосии была произведена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), территория порта оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован. На месте инцидента начали работу профильные службы.