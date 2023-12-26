В ООН рассказали об «абсолютной бойне» в Газе

В больнице Аль-Акса в центре сектора Газа была «абсолютная бойня». Об этом рассказала Джемма Коннелл из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает BBC.

По словам представителя международной организации, многим тяжелораненым не могли оказать помощь, потому что больница была абсолютно перегружена.

Ранее ООН приняла резолюцию по сектору Газа. В частности, документ требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гумпомощи для анклава.