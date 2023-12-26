В ООН рассказали об «абсолютной бойне» в Газе

В больнице Аль-Акса в центре сектора Газа была «абсолютная бойня». Об этом рассказала Джемма Коннелл из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает BBC.

В ООН рассказали об «абсолютной бойне» в Газе
© globallookpress.com

По словам представителя международной организации, многим тяжелораненым не могли оказать помощь, потому что больница была абсолютно перегружена.

Ранее ООН приняла резолюцию по сектору Газа. В частности, документ требует от Израиля и палестинской группировки ХАМАС расширить действия по гумпомощи для анклава.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 стран. При этом отмечается, что Россия и США воздержались.

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