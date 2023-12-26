Правительство США намерено вынудить Украину пойти на переговоры с Россией, так как Вашингтону невыгодна победа Киева, заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. В интервью YouTube-каналу Politeka он заявил, что власти страны не скрывали своих истинных намерений. Офицер напомнил, что Вашингтон старался обеспечить независимость Украины, однако не обещал вернуть ей потерянные в ходе конфликта территории.

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«Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимая, но никогда не сказали «победа», никогда не сказали "вернуть все свои территории"», — заявил Табах.

Капитан первого ранга также отметил, что у Украины могут сложиться проблемы на дипломатическом фронте, так как заявления украинских дипломатов вызвали недовольство у властей стран Евросоюза. В частности, Киев испортил отношения с Израилем, Польшей, Венгрией и Германией. По мнению Табаха, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров в конце 2024 года. Он призвал украинцев быть морально готовыми к поражению и задуматься об опыте Южного Вьетнама и Афганистана.

«Поверьте мне, иногда вас не спросят. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. Но пришел момент, где у них не было выбора», — подытожил отставной офицер.