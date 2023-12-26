ВМС Британии сообщили о новом инциденте со взрывом у берегов Йемена

Управление морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Великобритании заявило о взрыве, которые произошёл в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда. Об этом сообщает РИА «Новости».

© EPA/TACC

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило от неназванного судна, в данный момент его экипаж находится в безопасности. Помимо взрыва, на месте также были замечены ракеты. В данный момент власти Великобритании устанавливают обстоятельства произошедшего.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях от Ходейды. Был слышен взрыв, были замечены ракеты в 4 морских милях от позиции», — сообщили в управлении.