Первые украинские пилоты завершили обучение на F-16 в Британии

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Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что шестеро летчиков, которые завершили обучение, приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Еще десятеро пилотов-стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.

В Британии тренировки начались в августе, они касались пилотирования и специального обучения авиационной терминологии в английском языке.

«В будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.