Российский сержант сорвал диверсию ВСУ и помог доставить боеприпасы для ВС РФ

Сержант Кирилл Шухраев входил в группу военнослужащих, которые охраняли колонну с боеприпасами для батальонной тактической группы, пишет издание "Лента.ру" . Он обнаружил группу готовящих диверсию бойцов ВСУ и сорвал засаду - атаковал первым.

Вместе со своей группой Шухраев совершил маневр и вышел в тыл противника. Так бойцы застигли военнослужащих ВСУ врасплох, уничтожили нескольких. Оставшиеся побросали технику и сбежали. Действия российских военнослужащих помогли доставить вовремя боеприпасы на позиции ВС РФ.