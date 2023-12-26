В минобороны Японии заявили, что поставка ракет Patriot не должна оголять оборону

В минобороны Японии заявили, что поставка ракет Patriot в Соединенные Штаты не должна оголять собственную оборону Японии. Об этом ТАСС на пресс-конференции заявил министр обороны Японии Минору Кихара. "Это [поставки] будет способствовать усилению оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами, а также укреплению безопасности Японии, миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы проведем тщательную оценку и примем решение, исходя из объема, который нужен США, так чтобы при этом не оставить дыр в обороне нашей страны", - заявил Кихара. До этого японский телеканал NHK сообщил, что Токио и Вашингтон в начале следующего года начнут консультации о передаче США имеющихся на вооружении японской армии зенитных управляемых ракет для комплексов Patriot. По имеющимся у журналистов сведениям, речь идет в первую очередь о ракетах PAC-2, которые предназначаются для уничтожения самолетов и крылатых ракет.