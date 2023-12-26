Бойцы спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении ликвидировали двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

По его словам, пятеро российских военных из «Ахмата» во время разведки обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались наемниками из Колумбии. При штурме блиндажа были уничтожены оба наемника и один украинец.

Ранее глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предложил пополнить ряды ВСУ за счет приглашения наемников из стран Африки и Азии.