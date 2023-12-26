Ивановские десантники FPV-дронами уничтожили группу ВСУ у дороги на Часов Яр

Расчеты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Осуществив запуск дрона, оператор вывел его на цель - блиндаж с пехотой противника в опорном пункте у дороги на Часов Яр. FPV-дрон точно поразил личный состав ВСУ в укрытии.

Уцелевшие украинские бойцы выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой техники ВСУ, стоящей вдоль дороги. Однако российские бойцы не позволили противнику уйти и уничтожили его еще двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков.

В результате этой атаки ВСУ потеряли до двух отделений пехоты, отметили в Минобороны.