Ивановские десантники FPV-дронами уничтожили группу ВСУ у дороги на Часов Яр
Расчеты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Осуществив запуск дрона, оператор вывел его на цель - блиндаж с пехотой противника в опорном пункте у дороги на Часов Яр. FPV-дрон точно поразил личный состав ВСУ в укрытии.
Уцелевшие украинские бойцы выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой техники ВСУ, стоящей вдоль дороги. Однако российские бойцы не позволили противнику уйти и уничтожили его еще двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков.
В результате этой атаки ВСУ потеряли до двух отделений пехоты, отметили в Минобороны.
Ранее директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что российские власти в отличие от киевских, серьезно относятся к роли беспилотников в конфликте на Украине. Если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступать, подчеркнула эксперт.