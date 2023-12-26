РИА Новости: спецназ "Ахмат" в зоне СВО ликвидировал наемников ВСУ из Колумбии

Бойцами спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении были уничтожены два наемника из Колумбии Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости. По словам командира штурмового отряда с позывным "Шустрый", пять спецназовцев из "Ахмата", проводя разведку, обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре солдата ВСУ, двое из которых оказались колумбийскими наемниками. Был проведен штурм блиндажа, оба наемника из Колумбии и один украинский военнослужащий были уничтожены. "Шустрый" подчеркнул, что с украинской стороны на этом направлении находится отряд колумбийских наемников численностью 60-70 человек. Информацию о наемниках-колумбийцах, участвующих в боевых действиях исключительно за деньги, подтвердил взятый в плен украинский военнослужащий Никита Афанасьев. Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.

РИА Новости: спецназ "Ахмат" в зоне СВО ликвидировал наемников ВСУ из Колумбии
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