Бойцами спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении были уничтожены два наемника из Колумбии Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости. По словам командира штурмового отряда с позывным "Шустрый", пять спецназовцев из "Ахмата", проводя разведку, обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре солдата ВСУ, двое из которых оказались колумбийскими наемниками. Был проведен штурм блиндажа, оба наемника из Колумбии и один украинский военнослужащий были уничтожены. "Шустрый" подчеркнул, что с украинской стороны на этом направлении находится отряд колумбийских наемников численностью 60-70 человек. Информацию о наемниках-колумбийцах, участвующих в боевых действиях исключительно за деньги, подтвердил взятый в плен украинский военнослужащий Никита Афанасьев. Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной.