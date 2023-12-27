МИД: Японские ракеты для Patriot могут попасть на Украину

Одобрение поставок в США производимых Японией ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Она назвала это решение японских ввластей «подтверждением курса на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции Японии», который, по ее словам, проводит администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды.

«Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности», – отметила Захарова.

Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.