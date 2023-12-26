Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии была произведена вражеская атака. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии
© Константин Михальчевский / РИА Новости

Уточняется, что территория порта оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован, подчеркнул чиновник. На месте работают профильные службы.

Аксенов отметил, что «держит ситуацию на личном контроле». Также он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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О взрывах над Феодосией стало известно утром 26 декабря. Жители рассказали, что было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

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