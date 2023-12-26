Шойгу: при взятии Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что при взятии Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) особо отличились военные 150-й дивизии. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии", – сказал Шойгу Путину.

В последние дни Великой Отечественной войны 150-я дивизия овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее официальным символом Победы. Вечером в понедельник, 25 декабря, Шойгу на встрече с Путиным доложил ему, что российские войска взяли под полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике.