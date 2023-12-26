Украинский политолог Бортник призвал Киев искать наемников из Африки

Украинский политолог Руслан Бортник призвал Киев искать наемников из Африки для того, чтобы скомпенсировать тяжелые потери на фронте. Об этом он заявил в эфире YouTube-каналу Politeka.

В Киеве хотят мобилизовать наемников из Африки
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«Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене <...> Мы сейчас должны серьезно рассматривать <...> расширение иностранного участия», — утверждает Бортник.

По его мнению, украинские власти смогут найти в Африке и Азии большое количество наемников с большим боевым опытом. Кроме того, Бортник упомянул о создании добровольческих формирований для Вооруженных сил Украины из британских подданных.

До этого в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно которым призыву будут подлежать инвалиды третьей группы.

В эту группу входят мужчины с отсутствием одного глаза, почки и других органов. А также мужчины с карликовостью, рост которых ниже 130 см.

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