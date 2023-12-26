Япония начнет консультации с США о передаче ракет для Patriot в начале 2024 года
Токио и Вашингтон в начале 2024 года начнут консультации по вопросу передачи США имеющихся у вооруженных сил Японии ракет для систем противоракетной обороны Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой NHK.
По данным телеканала, прежде всего, планируется приступить к координации поставок ракет PAC-2, предназначенных в основном для перехвата самолетов и крылатых ракет. В перспективе Токио будет поставлять и ракеты PAC-3, используемые для противодействия баллистическим ракетам.
22 декабря японские власти упростили правила экспорта оборонного оборудования, разрешив поставки ракет для противоракетных систем Patriot в США и артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Великобританию. До сих пор Токио мог экспортировать в Соединенные Штаты лишь компоненты оборонного оборудования. Послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.