Япония начнет консультации с США о передаче ракет для Patriot в начале 2024 года

Токио и Вашингтон в начале 2024 года начнут консультации по вопросу передачи США имеющихся у вооруженных сил Японии ракет для систем противоракетной обороны Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой NHK.

По данным телеканала, прежде всего, планируется приступить к координации поставок ракет PAC-2, предназначенных в основном для перехвата самолетов и крылатых ракет. В перспективе Токио будет поставлять и ракеты PAC-3, используемые для противодействия баллистическим ракетам.