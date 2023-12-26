Израильский министр обсудит в США следующую фазу операции в Газе, пишут СМИ

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер 26 декабря обсудит в Вашингтоне с представителями Белого дома снижение интенсивности операции в Газе, сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Дермер встретится с советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и руководителем Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Речь пойдет о планах «по переходу в конечном счете к менее интенсивной операции в Газе».

Также в повестке — обсуждение путей и сроков завершения нынешней фазы военной операции и начало новой к концу января. Также израильский министр намерен обсудить планы относительно Газы на период, последующий за военной операцией, а также нужды Израиля в военной помощи.

Встречи, которые пройдут с Дермером, ближайшим доверенным лицом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, состоятся на фоне растущей напряженности между администрацией Байдена и правительством Израиля о том, когда должна закончиться интенсивная фаза войны и что именно произойдет после этого в Газе, кто будет управлять анклавом в долгосрочной перспективе.

Администрация Байдена публично заявила, что хочет, чтобы Палестинская администрация играла роль в управлении сектором Газа в пост-Хамасовской реальности. Нетаньяху ранее отверг эту идею, но в последние недели Дермер и другие израильские официальные лица начали говорить со своими американскими коллегами о том, что они называют «РПА» — реформированной Палестинской автономией, сообщил американский чиновник.