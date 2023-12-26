Мировые СМИ отреагировали на взятие ВС РФ Марьинки

Мировые СМИ отреагировали на взятие Вооруженными силами России города Марьинка, который примыкает к Петровскому району Донецка и откуда ВСУ обстреливали мирное население столицы ДНР с 2014 года.

Американское издание New York Times считает: несмотря на то, что Марьинка и катастрофически пострадала из-за обстрелов, она представляет стратегическую ценность, так как это один из важнейших укрепленных пунктов Украины в этой части ДНР.

— Атака на Марьинку была частью наступления, которое начала Москва в последние месяцы по всему восточному фронту, и ее взятие может привести к падению боевого духа на Украине, — пишут авторы NYT.

Французская газета Le Monde также подчеркнула, что российская армия перехватила инициативу на поле боя после неудачи контрнаступления ВСУ.

Немецкое издание Bild привело утверждения украинских властей о том, что в Марьинке все еще находятся военные ВСУ. При этом авторы публикации отметили, что независимо проверить информацию об освобождении города пока не удалось.

Газета Саудовской Аравии «Аш-Шарк Аль-Аусат» написала, что армия России добилась успеха «на земле».

Путин отреагировал на взятие Марьинки

Вооруженные силы РФ полностью освободили Марьинку в Донецкой народной республике в понедельник, 25 декабря. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину. Он добавил, что взятие города под российский контроль позволит эффективнее организовывать защиту Донецка от обстрелов со стороны ВСУ.

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