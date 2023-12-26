В США заявили, что Украине не помогут никакие деньги

«Какие-то средства, скорее всего, передаваться будут. Но преобразовать это в победу над Россией не получится», – сказал Дэвис в эфире телеканала GB News. Эксперт считает, что со временем правительство Соединенных Штатов добьется выделения нового пакета помощи Украине, заключив сделку с конгрессом. Вероятно, условия сделки Вашингтона с парламентом будут предусматривать выделение киевскому режиму гораздо меньшего объема средств, чем тот, которого добивался президент Штатов Джо Байден. Американские элиты не станут игнорировать тот факт, что вся предыдущая помощь, которую Белый дом оказывал Киеву, не помог украинской армии добиться успехов на поле боя. Сейчас в США начинают понимать, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна, добавил военный. Он также отметил, что российская армия растет и укрепляется. По словам Дэвиса, все указывает на то, что шансов на военную победу у Киева нет. Ранее «ФедералПресс» писал, что план США предполагает тотальный крах Украины. Фото: unsplash.com