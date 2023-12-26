Депутат Рады Костенко заявил о замедлении процесса мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о замедлении процесса мобилизации на Украине. Об этом он сообщил украинским СМИ. "Мы должны понять, что на место срочников, поскольку Министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные. Государству нужно будет набирать мобилизованных в соответствии с количеством уволенных срочников. Это может стать большой проблемой, потому что мобилизация в последнее время существенно замедлилась", - заявил Костенко. По мнению полковника СБУ в отставке, украинскому минобороны придется ставить людей на места военнослужащих срочной службы, которые до этого занимались охраной тыловых объектов. А самих украинских срочников нужно демобилизовать, при этом известно, что большинство таких военнослужащих отказываются заключать контракт. До этого стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине.