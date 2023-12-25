Депутат Рады заявил, что у Украины нет средств на мобилизацию 500 тысяч человек

Украинский бюджет недостаточен для выполнения плана мобилизации 500 тысяч человек, который озвучит президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Мне кажется, президент ошибся, [нужно] не полмиллиарда гривен, а больше. <...> У нас таких денег нет", – приводит его слова ТАСС. Железняк заявил, что военные расходы, заложенные в бюджет Украины на 2024 год, меньше, чем в 2023 году. Он также напомнил, что большинство из западных партнеров страны не дают разрешения тратить их финансовую помощь на военные нужды. Зеленский ранее сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. До этого начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине надо готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что военный потенциал России может существенно повлиять на ход российско-украинского конфликта.