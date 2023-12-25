Военкор: ВС России начали штурмовать позиции ВСУ за пределами Марьинки

Военкор Жданов: ВС России начали штурмовать позиции ВСУ за пределами Марьинки
Войска России уже начали штурмовать посадки и опорные пункты ВСУ за пределами освобождённой Марьинки в ДНР, сообщил военкор RT Игорь Жданов.
Сам город практически неузнаваем — он является примером наиболее страшных разрушений после ожесточённых боёв, что видно по кадрам, которые снял Жданов.
Сейчас Марьинка ещё небезопасна, потому что активность при свете дня привлекает внимание украинских FPV-дронов, патрулирующих небо, отмечает он.