Иран пригрозил Израилю местью за гибель генерала КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил отомстить Израилю за гибель иранского генерала Резы Мусави, возглавлявшего группу военных советников в Сирии, передает телеканал Al Mayadeen. В Иране заявили, что один из старших командиров элитных частей армии погиб при ударе ВВС Израиля по Дамаску.

Израильское оккупационное образование заплатит цену за это преступление, — говорится в заявлении КСИР.

Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль «неизбежно заплатит цену» за преступление против бригадного генерала. По его словам, гибель Мусави является еще одним свидетельством «разочарования и неспособности» еврейского государства контролировать ситуацию в регионе.