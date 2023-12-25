Иран пригрозил Израилю местью за гибель генерала КСИР при обстреле Дамаска

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил отомстить Израилю за гибель иранского генерала Резы Мусави, возглавлявшего группу военных советников в Сирии, передает телеканал Al Mayadeen. В Иране заявили, что один из старших командиров элитных частей армии погиб при ударе ВВС Израиля по Дамаску.

Иран пригрозил Израилю местью за гибель генерала КСИР
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Израильское оккупационное образование заплатит цену за это преступление, — говорится в заявлении КСИР.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль «неизбежно заплатит цену» за преступление против бригадного генерала. По его словам, гибель Мусави является еще одним свидетельством «разочарования и неспособности» еврейского государства контролировать ситуацию в регионе.