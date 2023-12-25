Иранский КСИР пригрозил Израилю расплатой за смерть своего советника в Сирии

Генерал Сейед Рази Мусави погиб в районе Зайнабия в пригороде Дамаска. Корпус стражей исламской революции заявил, что высокопоставленный военный стал жертвой ракетной атаки ЦАХАЛ, передаёт агентство Tasnim. Мусави был одним из соратников Касема Сулеймани, погибшего в 2020 году в при ударе США в районе аэропорта Тегерана. После обострения конфликта Израиля с движением ХАМАС армия обороны страны несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры в Сирии. Её власти выступали с поддержкой тактики радикального палестинского движения.