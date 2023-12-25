Украинский депутат получил срок за «пророссийские» разговоры с родственниками

Депутат Черкасского городского совета на Украине получил срок за «пророссийские» взгляды и разговоры с родственниками. Об этом сообщил Офис генпрокурора республики в Telegram-канале.

Его осудили на пять лет, признав виновным по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Уточняется, что депутат был членом запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), сейчас он является помощником нардепа.

«Прокуроры в суде доказали, что депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми высказывал пророссийские взгляды», — говорится в публикации.