В КСИР пригрозили Израилю расплатой за нападение в Сирии

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозили Израилю расплатой за убийство военного советника корпуса Рази Мусави при нападении на Сирию. Об этом сообщает Fars News.

В КСИР пригрозили Израилю расплатой за нападение в Сирии
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«Именем пророка Вали Асра, выражая соболезнование главкому КСИР Мадазле аль-Аали, семье усопшего, а также командирам Фронта Исламского сопротивления, подчеркиваем, что сионистский режим (Израиль — прим. «Ленты.ру») заплатит за это преступление», — приводит агентство сообщение пресс-службы КСИР.

Ранее Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска. До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на объекты террористической инфраструктуры в Сирии.

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