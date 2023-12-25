В КСИР пригрозили Израилю расплатой за нападение в Сирии

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозили Израилю расплатой за убийство военного советника корпуса Рази Мусави при нападении на Сирию. Об этом сообщает Fars News.
«Именем пророка Вали Асра, выражая соболезнование главкому КСИР Мадазле аль-Аали, семье усопшего, а также командирам Фронта Исламского сопротивления, подчеркиваем, что сионистский режим (Израиль — прим. «Ленты.ру») заплатит за это преступление», — приводит агентство сообщение пресс-службы КСИР.
Ранее Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска. До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на объекты террористической инфраструктуры в Сирии.
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