Лукашенко рассказал о состоянии полученного от России ТЯО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что все тактическое ядерное оружие (ТЯО), полученное от России находится на базах. Об этом пишет БЕЛТА.
Глава Белоруссии отметил, что боеголовки были доставлены в начале октября. Он добавил, что «все [находятся] на своих местах в хорошем состоянии».
Корреспонденты также поинтересовались у него, когда пройдут ближайшие учения.
Лукашенко ответил, что белорусские военные учатся каждый день. Среди инструкторов, уточнил президент, есть специалисты с реальным боевым опытом.
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