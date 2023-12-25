Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что все тактическое ядерное оружие (ТЯО), полученное от России находится на базах. Об этом пишет БЕЛТА.

Глава Белоруссии отметил, что боеголовки были доставлены в начале октября. Он добавил, что «все [находятся] на своих местах в хорошем состоянии».

Корреспонденты также поинтересовались у него, когда пройдут ближайшие учения.