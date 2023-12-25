Вступивший в ряды ВСУ актер из "Черных кошек" Колесник погиб на фронте

Актер Богдан Колесник, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в аккаунте Государственного агентства страны по вопросам кино в социальной сети Facebook. В заявлении указано, что артист ушел из жизни 23 декабря. При этом российским зрителям он известен благодаря участию в съемках многосерийного художественного фильма "Черные кошки". "На фронте погиб украинский актер Богдан Колесник", — говорится в публикации. Премьера "Черных кошек" состоялась в декабре 2013 года. Картина повествует о борьбе с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения "Бранденбург 800" в послевоенные годы. Съемки художественного фильма проходили в городе Одессе. При этом в проекте приняли участие известные российские актеры, включая Павла Деревянко и Ольгу Ломоносову. 8 декабря появилась информация о гибели украинского актера Василия Кухарского, известного по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны". После эскалации конфликта артист примкнул к ВСУ и получил тяжелое ранение в ходе боевых действий.