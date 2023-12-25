В сети появились кадры последних боев за Марьинку в Донецкой народной республике (ДНР). Их опубликовали «Известия».

На видео можно заметить, как российские военные ведут бои с украинскими войсками, применяя артиллерию. За боевыми действиями наблюдал оператор дрона. Кроме того, видно, как военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаруживают огневые точки и живую силу армии Украины.