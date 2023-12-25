Лукашенко рассказал о состоянии ядерного оружия России в Белоруссии

Все российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, находится «на местах, в хорошем состоянии», сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал президент Белоруссии, передает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, обучение военных осуществляется ежедневно. «Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт», – отметил он.