В зоне СВО убит примкнувший к ВСУ актер из сериала «Черные кошки»

В зоне спецоперации убит актер театра и кино Богдан Колесник, который участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил в соцсетях Днепропетровский колледж культуры и искусств. О смерти 36-летнего Колесника стало известно 24 декабря. News.ru

Колесник родился в 1987 году в Кривом Роге. В 2009 году окончил колледж по специальности "актер драмы". В 2009-2011 годах работал в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре. Сыграл, в частности, в постановке "Тиль" Горина и Вандалино в "Учителе танцев". Российская газета