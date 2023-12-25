Глава Минобороны отметил, что освобождение Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Шойгу также рассказал, что при освобождении города особо отличились военные прославленной 150-й дивизии. Газета.Ru

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении до 200 военных. RT на русском