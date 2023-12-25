Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. ТАСС
Глава Минобороны отметил, что освобождение Марьинки позволяет эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Шойгу также рассказал, что при освобождении города особо отличились военные прославленной 150-й дивизии. Газета.Ru
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении до 200 военных. RT на русском