СМИ: Запад может специально заблокировать дальнейшую помощь Украине

«Убедительных доказательств этой теории нет, но можно предположить, что все лидеры Европейского Союза или по крайней мере большинство из них – посвященные – знали, что Виктор Орбан блокирует пакет из 50 миллиардов евро, и хотели именно этого. Ведь разве можно ожидать, что Европейский Союз будет финансировать вооруженный конфликт в момент, когда США ставят помощь на паузу или даже готовятся ее полностью прекратить? Нет, нет и нет. У Европейского Союза не хватит на такое смелости, и все это хорошо понимают», — добавил он.