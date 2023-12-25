СМИ: Запад может специально заблокировать дальнейшую помощь Украине
Автор хорватского издания Advanced Д. Марьянович считает, что страны Запада могут специально заблокировать отправку новой военной помощи Украине, чтобы таким образом «предать» её.
По мнению автора публикации, предательство, возможно, уже происходит. Марьянович считает, что страны Евросоюза (ЕС) вступили в сговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который ранее заблокировал принятие Евросоюзом нового пакета военной помощи Украине на 50 миллиардов евро. По словам автора, Евросоюз мог заранее знать о том, что принятие пакета будет заблокировано Орбаном.
«Возможно ли, чтобы они знали об этом заранее? Конечно. Брюссель, являющийся центром такого мегапроекта, как ЕС, на самом деле очень “тонкостенный”. Любой, кто работал и оставался в структуре ЕС, даже на гораздо более низких уровнях, знает, что в Брюсселе известно “все обо всех”, включая частные истории, которые не должны иметь ничего общего с политикой», — сообщает источник.
Кроме того, автор публикации считает, что в этом «предательстве» замешаны и США. Марьянович полагает, что у США есть план действий по конфликту на Украине, который на самом деле не предполагает даже сохранения Украины.
«Единственная абсолютная правда <...> заключается в том, что у Соединенных Штатов Америки есть "очень четкий план" для Украины, и этот план, возможно, не предполагает ни украинской победы, ни даже сохранения Украины», — заявил Марьянович.
При этом автор Advanced признаёт, что у него нет каких-либо весомых доказательств для этой теории.
«Убедительных доказательств этой теории нет, но можно предположить, что все лидеры Европейского Союза или по крайней мере большинство из них – посвященные – знали, что Виктор Орбан блокирует пакет из 50 миллиардов евро, и хотели именно этого. Ведь разве можно ожидать, что Европейский Союз будет финансировать вооруженный конфликт в момент, когда США ставят помощь на паузу или даже готовятся ее полностью прекратить? Нет, нет и нет. У Европейского Союза не хватит на такое смелости, и все это хорошо понимают», — добавил он.
Ранее Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в размере 50 миллиардов евро от Евросоюза.