Путин заявил об укреплении морской мощи России

Россия строит новые военные корабли и укрепляет свою мощь как морская держава на всех стратегических направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Российская газета

"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых кораблях, поступающих в состав военно-морского флота. ТАСС