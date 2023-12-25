Военные РФ спасли под Крынками раненую украинку
Российские бойцы спасли в районе Крынок брошенную своим сослуживцами на поле боя и раненую военнослужащую ВСУ. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинку обнаружил БПЛА. Военнослужащая ВСУ, заметив беспилотник в воздухе, подала рукой просьбу о помощи.
«Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», — отметил Сальдо.
Также губернатор Херсонской области указал, что морпехи и десантники ВС РФ разгромили под Крынками группы украинских военных.
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