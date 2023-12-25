Interia: появление нового  "Панциря-СМ" на фронте станет плохой новостью для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют столкнуться с большими проблемами из-за использования российскими войсками модернизированных самоходных зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-СМ". Об этом пишет польский портал Interia. Как отмечается в материале, новая версия российского комплекса уже прибыла в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом авторы статьи подчеркнули, что данная техника способна перехватывать в воздухе самые разные цели — мини-дроны, быстрые баллистические ракеты и управляемые артиллерийские снаряды. "Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотные летательные аппараты", — говорится в публикации. По данным портала, "Панцирь-СМ" устанавливается на грузовике КАМАЗ-6560. Последний обладает дизельным двигателем с мощностью 400 лошадиных сил, благодаря чему может развивать скорость до 90 км в час. Комплекс, в свою очередь, способен выпускать ракеты как на низкой, так и на высокой скорости. Более того, он оснащен современной системой обнаружения воздушных целей и может засечь небольшие объекты на расстоянии до 75 км. 19 декабря агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что российские солдаты уже начали применять модернизированные зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-СМ" в зоне боевых действий. В материале подчеркивалось, что обновленная установка значительно превосходит базовую версию комплекса по боевой эффективности.