Interia: Появление новой версии "Панциря-СМ" станет проблемой для ВСУ

Новая версия российского самоходного зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", появившись на фронте, создаст большие проблемы для ВСУ, пишет издание Interia.

"Новая версия российского самоходного зенитно-пушечного комплекса "Панцирь" прибыла на фронт. Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники", - отмечается в материале.

Среди особенностей новой модели отмечается способность перехватывать даже мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели.

Также в статье отмечают, что "Панцирь-СМ" можно устанавливать на грузовике 8x8 КАМАЗ-6560 с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 км/ч. При этом, подчеркивают авторы материала, установка способна выпускать ракеты даже на низкой скорости.