Иран отверг обвинения в причастности к атаке на танкер у берегов Индии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что исламская республика непричастна к атаке, которую совершил беспилотник на танкер для перевозки химикатов Chem Pluto у берегов Индии.

© Zuma/TACC

"Мы отвергаем эти обвинения как полностью необоснованные", - сказал представитель ведомства, комментируя заявление Пентагона, согласно которому атаковавший судно беспилотник был запущен с территории Ирана.

"Такие заявления направлены на то, чтобы отвлекать общественное внимание и прикрывать полную поддержку американским правительством преступлений сионистского режима (Государство Израиль - прим. ТАСС) в секторе Газа", - приводит слова Канани Чафи агентство IRNA.

Об ударе беспилотника по судну у побережья Индии 23 декабря сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Как затем указали индийские ВМС, на помощь к Chem Pluto направились корабли Военно-морских сил и Береговой охраны Индии. Танкер направлялся в город Мангалуру из порта Саудовской Аравии.