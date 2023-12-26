МО РФ заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки российских войск за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.