Путин подписал закон об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Данные поправки в УК РФ были ранее приняты парламентом в пакете инициатив, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Упоминанием добровольцев Росгвардии дополняются действующие статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие наказание за распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах (статья 207.3), за публичные действия, направленные на их дискредитацию (статья 280.3) и за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует (статья 284.3).

По статье 207.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ - до 7 лет, по статье 284.3 УК РФ - до 5 лет заключения.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.