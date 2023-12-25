В Сети появились кадры с польским танком PT-91 Twardy, который украинские военные утопили в канаве и вынуждены были бросить. Видео с застрявшим танком опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Чингиз Дамбиев.

Утверждается, что основной боевой танк польского производства (на самом деле модернизация советского Т-72М1), ВСУ потеряли под населенным пунктом Работино на Запорожском направлении.

На опубликованных кадрах видно, что боевая машина почти наполовину утонула в полной воды канаве, а правая гусеница слетела с катков. Видно, что украинские военнослужащие пытались вытащить танк, сзади к нему подцеплен оборванный трос.

Очевидно, эвакуация оказалась неудачной.

В начале декабря сообщалось, что на Запорожское направление ВСУ перебросили 117-ю отдельную механизированную бригаду, танковый батальон которой вооружен PT-91 Twardy. Несколько машин уже были потеряны.