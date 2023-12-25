Армия России поразила пусковые установки немецкого ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Армия России поразила пусковые установки немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6. Также в зоне проведения СВО был поражен склад горюче-смазочных материалов украинских войск.

По выявленным целям отработали ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники, отметили в Минобороны.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года.