Командование ВСУ запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. Об этом сообщил глава фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в понедельник, 25 декабря, Кабмин должен был внести законопроект о мобилизации, однако этого не произошло. По словам депутата, правительство еще не завершило свою часть работы над документом.

«Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы», — заявил Арахамия.